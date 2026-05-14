 
АвтоМир

Ребенок пострадал при столкновении «Лексуса» и «Тойоты» в Пскове. ФОТО

0

Выезд водителя «Лексуса» на встречную полосу привел к травмированию ребенка в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая в 11.42 на улице Максима Горького у дома 21.

Женщина 1986 года рождения на «Лексусе» при повороте направо на нерегулируемом перекрестке выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Тойотой Камри» (за рулем мужчина 1983 года рождения). «Лексус» двигался с Коммунальной в сторону Рижского проспекта.

В результате столкновения «Тойота» наехала на бордюрный камень.

Пострадал пассажир «Тойоты», мальчик 2018 года рождения. Находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.

Ребенок не госпитализирован.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026