Ребенок пострадал при столкновении «Лексуса» и «Тойоты» в Пскове. ФОТО

Выезд водителя «Лексуса» на встречную полосу привел к травмированию ребенка в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая в 11.42 на улице Максима Горького у дома 21.

Женщина 1986 года рождения на «Лексусе» при повороте направо на нерегулируемом перекрестке выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Тойотой Камри» (за рулем мужчина 1983 года рождения). «Лексус» двигался с Коммунальной в сторону Рижского проспекта.

В результате столкновения «Тойота» наехала на бордюрный камень.

Пострадал пассажир «Тойоты», мальчик 2018 года рождения. Находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.

Ребенок не госпитализирован.