Покос травы начали в Пскове

Покос травы начали в разных района Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Обеспечение чистоты и порядка на улицах Пскова – постоянная задача коммунальных служб, которые ежедневно проводят необходимые работы по благоустройству города. Сейчас подрядные организации начали заниматься покосом травы. После дождей она начала активно расти, и работы по её стрижке развернулись в разных районах города. Одновременно продолжается уборка случайного мусора, подметание дорог и тротуаров», - сообщил Борис Елкин.

По его словам, особое внимание уделяется обновлению разметки. На остановках общественного транспорта активно приводят в порядок разметку на бортовом камне. В ближайшее время специалисты приступят к обновлению разметки на островках безопасности.

«Кроме того, не сбавляет темпов ямочный ремонт дорожного покрытия — рабочие оперативно устраняют повреждения, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение. Параллельно идёт восстановление утраченных и повреждённых дорожных знаков, так как каждый элемент дорожной инфраструктуры важен для безопасности горожан», - подчеркнул Борис Елкин и добавил: «Псков красив, когда чист. Давайте не будем этого забывать: мусор – в урну, улыбки – прохожим!»

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

