В Елизарово и Кунье полицейские остановили нетрезвых водителей

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, в очередной раз сели за руль в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

В поселке Кунья днем 12 мая по улице Дзержинского на автомобиле Chevrolet ехал местный житель 1985 года рождения, который, как оказалось, был в нетрезвом виде.

А ночью 14 мая в деревне Елизарово Псковского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки Audi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 22-летний молодой человек, тоже находившийся «под градусом». Все обстоятельства произошедшего выясняются.