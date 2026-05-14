Столкновение «БМВ» и двух «Рено» на Гражданской в Пскове спровоцировал «Рено Логан»

Стали известны подробности столкновения «БМВ» и двух «Рено» на улице Гражданской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал «Рено Логан», пострадавших нет.

Столкновение произошло 13 мая в 07.55 у дома 2-А по Гражданской. Мужчина 1967 года рождения на автомашине «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу BMW X5 под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате «БМВ» отбросило на стоящий «Рено Каджар» под управлением женщины 1971 года рождения.

Из-за столкновения было затруднено движение на участке улицы гражданской между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого.