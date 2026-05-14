 
АвтоМир

Столкновение «БМВ» и двух «Рено» на Гражданской в Пскове спровоцировал «Рено Логан»

0

Стали известны подробности столкновения «БМВ» и двух «Рено» на улице Гражданской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал «Рено Логан», пострадавших нет.

Столкновение произошло 13 мая в 07.55 у дома 2-А по Гражданской. Мужчина 1967 года рождения на автомашине «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу BMW X5 под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате «БМВ» отбросило на стоящий «Рено Каджар» под управлением женщины 1971 года рождения.

Пострадавших нет.

Из-за столкновения было затруднено движение на участке улицы гражданской между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026