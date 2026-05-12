74% псковичей поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин — опрос

Согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 50 тысяч. 74% псковичей положительно относятся к таким мерам. Против высказались лишь 12%, а 14% затруднились с ответом, пришли к выводу аналитики сервиса по поиску работы SuperJob на основании опроса, которой прошел с 15 по 30 апреля.

Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями. Мужчины же чаще занимают отрицательную позицию («Мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации»; «ГАИ и Росгвардия должны пресекать выброс мусора из автомобиля»; «Подобные правонарушения должны фиксироваться камерами»).

Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (76 и 72% соответственно).