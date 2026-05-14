Семь новых машин за одну старую. Поправки в закон закрыли лазейку для потребительского террора

В начале 2026 года закрылась одна из главных законодательных лазеек для потребительского терроризма, которая позволяла забирать у продавца за некачественный товар суммы в пять-десять раз большие, чем он стоит. По новым поправкам в закон «О защите прав потребителей» внесено и уже вступило в силу положение, которое жестко ограничивает размер неустойки: 100% от уплаченной покупателем суммы. И даже эту выплату суд имеет право снизить еще больше.

Однако в судах до сих пор слушаются дела, по которым иски были поданы до поправок в Закон о защите прав потребителей. Как раз по самой распространенной схеме — за машины, купленные до резкого подорожания в 2022 году, пишет «Фонтанка.ру».

19 мая Псковский областной суд рассмотрит апелляцию по делу, в котором с петербургского дилера пытаются взыскать более 20 миллионов рублей за автомобиль Chery Tiggo 7 Pro 2021 года, купленный за 1,5 млн рублей. Решение первой инстанции ярко иллюстрирует схему, против которой были направлены недавние поправки в Закон о защите прав потребителей.

Аналогичных историй по всей стране десятки. Чтобы сложился такой пазл, надо было, чтобы в 2022 году резко подскочили цены на машины, банки тогда же взвинтили процентные ставки по кредитам, покупатель доказал в суде, что неисправность не связана с обычной эксплуатацией, а продавец бы несколько лет пытался доказать свою правоту и в конце бы проиграл.

Псковская история началась в марте 2021 года, когда была приобретена Chery Tiggo 7 Pro за 1,5 млн рублей. После двух лет эксплуатации автомобиля и участия в четырех ДТП владелица обнаружила вздутия лакокрасочного покрытия (ЛКП) и ржавчину с внутренней стороны крышки багажника, потертости и сколы на арках и порогах. Без уведомления дилера автомобиль ремонтировали в псковской мастерской — ремонт не устранил проблему полностью.

На исходе третьего года эксплуатации покупатель предъявила дилеру требование вернуть деньги за некачественный товар в десятидневный срок, доплатить разницу до актуальной цены нового автомобиля и компенсировать все расходы за три года (ТО, страховки, проценты по кредиту и иные убытки). Общая сумма первоначальных требований — 3,37 млн рублей.

Дилер организовал диагностику и отказал в удовлетворении требований: эксперт пришел к выводу, что ржавчина, сколы и вздутия возникли из-за повреждений лакокрасочного покрытия камнями и дорожной взвесью — то есть в результате обычной эксплуатации, на которую гарантия не распространяется.

Спустя пять месяцев владелица пошла в суд, и первоначально назначенная судом экспертиза пришла к выводу об эксплуатационном характере повреждений ЛКП. Однако после замены судьи была назначена вторая экспертиза. Новый эксперт пришел к противоположному заключению: если при нормальной езде появляется коррозия, значит, производитель не предусмотрел должной защиты ЛКП (обтекатели, усилители и т. п.), и это уже конструктивный недостаток.

Суд встал на сторону владелицы и постановил:

машину вернуть дилеру (спустя почти пять лет эксплуатации);

деньги вернуть покупательнице — 1,6 млн рублей;

компенсировать разницу в цене «тогда» и сейчас» — еще 1,3 млн рублей;

выплатить неустойку за нарушение срока возврата денег — 10 млн рублей;

штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя — 6,8 млн рублей;

компенсация морального вреда — 20 тыс. рублей;

госпошлина — 103 тыс. рублей.

Плюс к этому за каждый день задержки присужденной выплаты — 1% от цены машины, то есть около 16 тысяч рублей.

Решение было вынесено в декабре 2025 года. Получить на руки мотивированное решение дилер смог только в марте 2026 года.

Общая сумма, которую предстоит оспорить дилеру в апелляции, приближается к 23 миллионам рублей, что составляет семикратную стоимость нового подобного автомобиля, а потенциальный размер ежедневной неустойки при длительном неисполнении может кратно превысить даже эту цифру.

Многие юридические фирмы специализировались именно на спорах с автодилерами и производителями. Высокая цена автомобилей, возможность взыскания разницы в цене на момент решения суда, крупные неустойки (1% в день) и пятидесятипроцентный штраф делали для них такие дела крайне привлекательными. Свои услуги они активно продвигали в сети, снимая ролики с «победами» над дилерами. Бизнес-модель была простой и эффективной: минимальные риски при потенциально очень высокой марже.

«Псковский кейс во многом напоминает классическую схему потребительской нечистоплотности. Во-первых, имела место длительная эксплуатация автомобиля со значительными внешними воздействиями на ЛКП, включая участие в четырех серьезных ДТП в 2021–2022 гг. После предъявления претензии от продавца был скрыт факт попадания в аварии и ремонта машины не у официального дилера. А этот ремонт включал окраску поврежденных и замененных элементов (капот, задняя правая дверь, передний бампер, передняя левая дверь, замену лобового стекла и других элементов), — объясняет свою позицию представитель петербургского дилера. — Далее владелец машины не предоставил продавцу документы о проведенных восстановительных работах и требовал выплаты денег без предоставления автомобиля на осмотр. Увидеть его мы смогли только спустя три месяца после предъявления претензии, а в ответ на предложение исправить дефекты ЛКП мы получили иски в суд с прицелом на максимальное взыскание и несколько подряд судебных экспертиз».

Теперь слово за апелляционной инстанцией. Поддержит ли Псковский областной суд решение суда первой инстанции, или, руководствуясь правилом о том, что присуждаемая сумма должна быть соразмерна нарушению и не должна при этом служить источником обогащения истца, примет во внимание изменившийся законодательный вектор и реальные обстоятельства дела?

Если бы такое дело возникло сейчас, у покупателя бы не вышло получить семикратную стоимость новой машины взамен пятилетней подержанной. Дело в том, что как раз в декабре 2025 года, спустя пару недель после удара молотком судьи Псковского городского суда, вступили в силу поправки к закону «О ЗПП», которые с 1 февраля жестко ограничивают размер неустойки: 100% от уплаченной покупателем суммы. И даже эту выплату суд имеет право снизить еще больше.

Но старые дела продолжают жить своей жизнью. И каждый новый громкий случай — это ещё один повод для спора о том, где заканчивается защита прав потребителя и начинается потребительский терроризм со злоупотреблением правом и неосновательным обогащением.