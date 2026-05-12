Киевское шоссе на трассе Р-23 «Псков» под Лугой станет реверсивным на полтора месяца

Дорожный ремонт потеснит водителей на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Участок в обход Луги замедлят до конца июня.

С 13 мая по 25 июня на участке со 139-го по 158-й километр трассы Р-23, между деревней Новые Крупели и посёлком Межозёрный, введут реверсивное движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Вдобавок там ограничат скорость до 40 км/ч.

На этом участке всего две полосы — по одной в каждую сторону. Реверс будут вводить поэтапно, захватками протяжённостью по 6 километров. На месте будут работать регулировщики.

Ограничения вводятся для устранения колейности. Ремонт будут вести ежедневно с 7:00 до 21:00. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий, пишет фонтанка.ру.

