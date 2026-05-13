 
АвтоМир

16-летняя пассажирка пострадала при тройном столкновении на Чудской в Пскове

0

16-летняя пассажирка пострадала при столкновении трех автомобилей на улице Чудской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 12 мая в 16.48 у дома №12 по Чудской, на перекрестке с улицей Ижорского Батальона.

Женщина 1967 года рождения за рулем Toyota RAV4 не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mitsubishi ASX под управлением женщины 1984 года рождения, которая по инерции совершила столкновение с движением впереди Renault Megan под управлением мужчины 1989 года рождения.

В «Мицубиси» пострадала пассажир - девушка 2010 года рождения. Находилась на переднем пассажирском сиденье. Доставлена в больницу. После осмотрена отпущена.

Водители трезвые.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026