16-летняя пассажирка пострадала при тройном столкновении на Чудской в Пскове

16-летняя пассажирка пострадала при столкновении трех автомобилей на улице Чудской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 12 мая в 16.48 у дома №12 по Чудской, на перекрестке с улицей Ижорского Батальона.

Женщина 1967 года рождения за рулем Toyota RAV4 не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mitsubishi ASX под управлением женщины 1984 года рождения, которая по инерции совершила столкновение с движением впереди Renault Megan под управлением мужчины 1989 года рождения.

В «Мицубиси» пострадала пассажир - девушка 2010 года рождения. Находилась на переднем пассажирском сиденье. Доставлена в больницу. После осмотрена отпущена.

Водители трезвые.