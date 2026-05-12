Ремонт дорог картами затронет 17 улиц Пскова

Работу по восстановлению изношенных слоёв асфальта на улицах начали в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в мессенджере Max.

«В связи с высокой транспортной нагрузкой на магистральных улицах принято решение скорректировать график работ», - отметил Борис Елкин. По его словам, сейчас идёт ремонт на улицах Леона Поземского и Вокзальной, и скоро начнутся работы на улицах Некрасова и Советской.

«Чтобы минимизировать неудобства для горожан, восстановление слоёв износа на центральных улицах запланировали на летний период. Так будет комфортнее всем, особенно когда закончится учебный год», - поделился глава города.

Сегодня работы начались на съезде с Крестовского путепровода, затем планируют перейти к переулку Машиниста.

В общей сложности традиционный ремонт картами затронет 17 улиц города.