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Госавтоинспекция Пскова продолжит работу на улице Герцена по парковке на велодорожке

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Госавтоинспекция Пскова продолжит работу на улице Герцена по фактам парковки автотранспорта на велодорожке. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимир Папорт 5 июня в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

«Наряды ДПС выезжают, привлекают водителей к ответственности за нарушение правил дорожного движения», - сказал Владимир Папорт.

«Это одна из первых велодорожек, которая находится в пределах именно проезжей части рядом с автомобильным движением. Кто-то подзабыл, а кто-то и не знал, что парковаться на велосипедных дорожках нельзя» - сказал Владимир Папорт.

Добавим, водители предпочитают оставлять автомашины на стоянку на правой стороне дороги с односторонним движением, где расположена велодорожка. При этом у них есть возможность остановиться на левой стороне.

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