Госавтоинспекция Пскова продолжит работу на улице Герцена по парковке на велодорожке

Госавтоинспекция Пскова продолжит работу на улице Герцена по фактам парковки автотранспорта на велодорожке. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимир Папорт 5 июня в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

«Наряды ДПС выезжают, привлекают водителей к ответственности за нарушение правил дорожного движения», - сказал Владимир Папорт.

«Это одна из первых велодорожек, которая находится в пределах именно проезжей части рядом с автомобильным движением. Кто-то подзабыл, а кто-то и не знал, что парковаться на велосипедных дорожках нельзя» - сказал Владимир Папорт.

Добавим, водители предпочитают оставлять автомашины на стоянку на правой стороне дороги с односторонним движением, где расположена велодорожка. При этом у них есть возможность остановиться на левой стороне.