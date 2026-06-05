97 водителей СИМ привлечены к административной ответственности в Пскове

97 водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) привлечены к административной ответственности в Пскове с начала года за нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимир Папорт 5 июня в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

Нарушения выявлены инспекторами дорожно-патрульной службы в ходе повседневной работы. По словам Владимира Папорта, самый распространенный вид нарушения правил – это водители СИМ, которые, не спешившись, двигаются по пешеходным переходам.

Руководитель Госавтоинспекции Пскова напомнил, что согласно правилам дорожного движения водители СИМ являются полноценными участниками движения и должны двигаться по правой полосе. В левой полосе они могут находиться только для выполнения поворота налево или разворота.

На территории города с начала года зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, с участием СИМ.