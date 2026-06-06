Нетрезвого водителя поймали в Великих Луках

В ходе профилактических мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Великих Луках выявлен нетрезвый водитель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В городе на Ловати днем 3 июня у дома по проспекту Октябрьскому инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину ВАЗ. Выяснилось, что за рулем этой легковушки находился 22-летний великолучанин «под градусом». Все обстоятельства произошедшего выясняются. Автомобиль изъят.

А на территории Новосокольнического муниципального округа выявили водителя, который ехал на автомашине, будучи лишенным права управления транспортным средством и подвергнутым административному наказанию.