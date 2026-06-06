Несколько центральных дорог Пскова перекроют 6 июня для велопарада

В Пскове 6 июня состоится велопарад — в связи с мероприятием временно перекрывают движение на восьми центральных улицах города.

С 13:25 до 14:25 ограничивают движение транспорта на следующих участках:

улица Гражданская — на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;

улица Яна Фабрициуса — на отрезке от улицы Гражданской до площади Победы;

улица Кузнецкая — от площади Победы до моста имени 50‑летия Октября;

улица Юбилейная — от моста имени 50‑летия Октября до Рижского проспекта;

Рижский проспект — на участке от улицы Юбилейной до площади Ленина;

улица Советская — от площади Ленина до Октябрьской площади;

Октябрьский проспект — от Октябрьской площади до улицы Гражданской;

улица Гражданская (на обратном пути участников велопарада) — от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.

Организаторы и администрация города просят автомобилистов заранее планировать маршруты поездок с учётом временных ограничений.