Несколько центральных дорог Пскова перекроют 6 июня для велопарада

В Пскове 6 июня состоится велопарад — в связи с мероприятием временно перекрывают движение на восьми центральных улицах города.
С 13:25 до 14:25 ограничивают движение транспорта на следующих участках:
- улица Гражданская — на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
- улица Яна Фабрициуса — на отрезке от улицы Гражданской до площади Победы;
- улица Кузнецкая — от площади Победы до моста имени 50‑летия Октября;
- улица Юбилейная — от моста имени 50‑летия Октября до Рижского проспекта;
- Рижский проспект — на участке от улицы Юбилейной до площади Ленина;
- улица Советская — от площади Ленина до Октябрьской площади;
- Октябрьский проспект — от Октябрьской площади до улицы Гражданской;
- улица Гражданская (на обратном пути участников велопарада) — от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.
Организаторы и администрация города просят автомобилистов заранее планировать маршруты поездок с учётом временных ограничений.