Велопарад в Пскове 6 июня не создаст особых задержек в движении и заторовых ситуаций - Владимир Папорт

Велопарад в Пскове 6 июня не создаст особых задержек в движении и заторовых ситуаций. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 5 июня в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

«Маршрут традиционный. Участники собираются на стадионе «Машиностроитель», мы выезжаем на улицу Гражданскую, Яна Фабрициуса, площадь Победы, Кузнецкая, площадь Героев-Десантников, Юбилейная, Рижский проспект, площадь Ленина, Октябрьский проспект и обратно через Гражданскую на стадион Машиностроитель», - рассказал о маршруте велопарада Владимир Папорт.

Он отметил, что участники велопарада - полноценные участники дорожного движения. «В положении указано, что в данном велопараде не могут участвовать несовершеннолетние до 14 лет, по проезжей части могут двигаться только лица, достигшие 14 лет», - сказал Владимир Папорт.

Велопарад проходит достаточно организованно. «Особых задержек в движении и заторовых ситуаций это не создает», - добавил Владимир Папорт.

Руководитель городской Госавтоинспекции напомнил, что участники должны использовать средства защиты. «Это в первую очередь ваша забота и ваша безопасность. Никто не застрахован от падения и дорожно-транспортных происшествий», - сказал Владимир Папорт.

На период проведения мероприятия, с 13:25 до 14:25, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

улица Гражданская — на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;

улица Яна Фабрициуса — на отрезке от улицы Гражданской до площади Победы;

улица Кузнецкая — от площади Победы до моста имени 50‑летия Октября;

улица Юбилейная — от моста имени 50‑летия Октября до Рижского проспекта;

Рижский проспект — на участке от улицы Юбилейной до площади Ленина;

улица Советская — от площади Ленина до Октябрьской площади;

Октябрьский проспект — от Октябрьской площади до улицы Гражданской;

улица Гражданская (на обратном пути участников велопарада) — от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.

Организаторы и администрация города просят автомобилистов заранее планировать маршруты поездок с учётом временных ограничений.