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Велопарад в Пскове 6 июня не создаст особых задержек в движении и заторовых ситуаций - Владимир Папорт

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Велопарад в Пскове 6 июня не создаст особых задержек в движении и заторовых ситуаций. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 5 июня в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

«Маршрут традиционный. Участники собираются на стадионе «Машиностроитель», мы выезжаем на улицу Гражданскую, Яна Фабрициуса, площадь Победы, Кузнецкая, площадь Героев-Десантников, Юбилейная, Рижский проспект, площадь Ленина, Октябрьский проспект и обратно через Гражданскую на стадион Машиностроитель», - рассказал о маршруте велопарада Владимир Папорт.  

Он отметил, что участники велопарада - полноценные участники дорожного движения. «В положении указано, что в данном велопараде не могут участвовать несовершеннолетние до 14 лет, по проезжей части могут двигаться только лица, достигшие 14 лет», - сказал Владимир Папорт.

Велопарад проходит достаточно организованно. «Особых задержек в движении и заторовых ситуаций это не создает», - добавил Владимир Папорт.  

Руководитель городской Госавтоинспекции напомнил, что участники должны использовать средства защиты. «Это в первую очередь ваша забота и ваша безопасность. Никто не застрахован от падения и дорожно-транспортных происшествий», - сказал Владимир Папорт.

На период проведения мероприятия, с 13:25 до 14:25, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

  • улица Гражданская — на участке от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
  • улица Яна Фабрициуса — на отрезке от улицы Гражданской до площади Победы;
  • улица Кузнецкая — от площади Победы до моста имени 50‑летия Октября;
  • улица Юбилейная — от моста имени 50‑летия Октября до Рижского проспекта;
  • Рижский проспект — на участке от улицы Юбилейной до площади Ленина;
  • улица Советская — от площади Ленина до Октябрьской площади;
  • Октябрьский проспект — от Октябрьской площади до улицы Гражданской;
  • улица Гражданская (на обратном пути участников велопарада) — от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.

Организаторы и администрация города просят автомобилистов заранее планировать маршруты поездок с учётом временных ограничений.

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