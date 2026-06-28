Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 29 июня

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 112-158-112 километров ограничение скорости движения введут в оба направления правая полос с 08:00 до 17:00 из-за планирования обочины.

На участке 179-79-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическое скашивание травы на обочинах, откосах и полосе отвода.

На участке 178+000-285+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за окрашивания труб и мостовых сооружений.

На участках 444+000-451+000 и 484+000-488+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.