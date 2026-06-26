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Автослалом, автозвук и выставка: на фестиваль «Точка сцепления» приглашают псковичей

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Фестиваль «Точка сцепления» пройдёт 27 июня на парковке псковского торгово-досугового центра «ФЬОРД плаза», начало в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

Афиша: комитет по спорту и делам молодежи администрации Пскова

Как рассказали в комитете, «Точка сцепления» объединит автоспорт, автомобильную культуру и атмосферу настоящего городского фестиваля.

В программе автослалом; автозвук и выставка автомобилей.

Автослалом — это соревнования на скорость и точность прохождения трассы, где участникам предстоит продемонстрировать мастерство управления автомобилем и показать лучший результат.

Автовыставка познакомит гостей с интересными проектами и автомобилями участников, а площадка автозвука позволит оценить мощность и качество автомобильных аудиосистем.

Для участия в автослаломе необходима предварительная регистрация в личных сообщениях сообщества: vk.ru/prt_racing.

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