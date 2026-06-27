У повторно севшего пьяным за руль себежанина изъяли автомобиль

У жителя Себежа, севшего пьяным за руль изъяли автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Себежском муниципальном округе установили водителя в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Вечером 23 июня на территории Себежского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что управлял этой иномаркой житель города Себежа, 1965 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомашина изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.