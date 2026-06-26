«Газель» с пьяным водителем лишилась бампера в ДТП на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 25 июня в 19.15 у дома №52 по Рижскому проспекту.

Водитель ГАЗ 2775, мужчина 1977 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «Лада Гранта» под управлением женщины 1983 года рождения.

Пострадавших нет. У водителя ГАЗ выявлено алкогольное опьянение - 0,816 мг/л.