Минюст утвердил приказ МВД, который вводит упрощенный порядок оформления задержания транспорта и самого водителя. Как сообщает «Российская газета», это касается нарушений, за которое предусмотрена такая мера - управление автомобилем в нетрезвом виде или за отсутствие свидетельства о регистрации транспорта.

Ранее оформлять такие нарушения требовалось отдельными протоколами. Однако еще в мае 2026 года вступили в силу поправки, которые упрощают оформление таких документов.

Если у инспектора возникли подозрения, что водитель не совсем трезв, оформлялся первый документ: протокол отстранения от управления транспортным средством. Затем проводилась процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - это когда надо подышать в алкотестер. Процедура выполнялась под видеозапись или в присутствии двух понятых, затем составлялся акт. Если подозреваемого или инспектора не удовлетворяли показания прибора, водителя направляли на медицинское освидетельствование. Такое направление оформлялось отдельным протоколом в присутствии понятых или под видеозапись. Это уже третий документ.

Если медосвидетельствование подтверждает, состояние инспектора, оформлялись четвертый протокол - за совершение правонарушения - и пятый - о задержании транспортного средства. Также требовался рапорт инспектора - шестой документ.

После вступления в силу поправок в закон лишние документы были убраны. Теперь в протоколе об основном нарушении достаточно указать, что водитель отстранен от управления или что машина задержана. А может быть, и то и другое. Можно это указать и в постановлении о штрафе.

И теперь это установлено приказом МВД, который вступит в силу 6 декабря. «Впрочем, независимо от приказа, сотрудники Госавтоинспекции давно соблюдают эти нормы, поскольку они установлены законом», - отмечает издание. Приказ просто привели в соответствие с действующими требованиями КоАП.