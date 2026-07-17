АЗС начали распродавать в России

Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц на сайтах маркетплейсов, порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости, а также корпоративных сайтах компаний было размещено свыше 150 объявлений. В том числе такие объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах.

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Стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы. Например, в Уфе за 350 миллионов рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок (бензин/ДТ/СУГ).

Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной таких решений стало ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги. Полученные средства они рассчитывают направить на их погашение, однако продолжать работу в этом бизнесе многие уже не планируют.

На продажу выставлены АЗС и у крупных российских нефтяных компаний. Так, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Их собственником указано ООО «Газпром сеть АЗС». Цена объектов составляет от 940 тысяч до 13,4 миллионов рублей.

Также размещены объявления о продаже АЗС на сайте «Лукойла». Продаются объекты в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. При этом их стоимость не указана. На сайте «Авито» под франшизой компании также продается заправка в городе Иваново Ивановской области стоимостью 51,5 миллионов рублей, пишут «Известия».