Пыталовский рецидивист снова сел за руль скутера «под градусом»

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Пыталово установлен пьяный водитель, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

У дома по улице Красноармейской в городе Пыталово инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, управлявшего скутером. Выяснилось, что этот местный житель, 1988 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее у него уже были проблемы с законом из-за подобного правонарушения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Скутер изъят.