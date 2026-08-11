Водитель «Мерседеса» погиб, а двое детей пострадали в результате ДТП в Невеле

Водитель «Мерседеса» погиб, а двое детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Невеле 9 августа, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Установлено, что около 01:20 у дома №6 на улице Михайлова в Невеле водитель автомашины «Мерседес», мужчина 1995 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на левую обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте, травмы различной степени тяжести получили пассажиры: мальчик 2012 года рождения и молодой человек 2009 года рождения, госпитализированы.