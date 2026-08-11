Возле псковской Уграды запустили движение по временному объезду из-за строительства Северного обхода

Сегодня на трассе А-212 в Псковском округе запустили движение по временному объезду, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В рамках строительства Северного обхода ведутся работы по устройству транспортной развязки и реконструкции участка автодороги А-212 Псков – Изборск. Для строительства путепровода на развязке потребовалось организовать временный объезд — движение по нему запустили 11 августа с 11:00.

Объезд обеспечивает беспрепятственный проезд для двух потоков — в прямом и обратном направлениях, отметили в министерстве. На участке предусмотрены все необходимые средства организации движения, включая технологические проходы и освещение в тёмное время суток.

Новая схема отделит строительную площадку от транзитного транспорта.

Работы по строительству Северного обхода ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».