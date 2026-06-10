Порядка 150 машин соберутся на автопробег в Пскове в честь Дня России

Автопробег пройдет в Пскове в честь Дня России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: архив ПЛН

Он пройдет с 14.00 до 16.00 часов. Планируемое количество участников - 150 автомобилей.

Маршрут будет пролегать от улицы Ижорского Батальона и пройдет по улице Чудская – мосту Александра Невского –

улицы Юбилейной - Рижскому проспекту – Октябрьскому проспекты - улице Гражданской - улице Яна Фабрициуса - Кузнецкой - Юбилейной - Чудской - Леона Поземского и завершится у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха