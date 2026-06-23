В Пскове выполнят ремонт улицы Паровозной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, ремонтироваться будет участок от улицы Железнодорожной до переулка Машиниста. Начальная цена контракта - 15 млн 821 тысяча 10 рублей.
Протяженность участка – 392 метра. Заданием предусмотрены устройство покрытия на площади 3 449 квадратных метров, разборка 101 метра бортовых камней на бетонном основании, срезка и планировка зеленой зоны – на площади 392 квадратных метра, регулирование высотного положения 11 крышек колодцев с подъемом на высоту, нанесение дорожной разметки.
Окончание работ запланировано на 25 декабря.
Гарантия на выполненные работы:
- Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – 8 лет;
- Основание дорожной одежды проезжей части – 6 лет;
- Бортовой камень (бетонный) – 2 года;
- Комплекты колодцев, камеры, ковера – 5 лет;
- Плита перекрытия – 2 года;
- Кольцо опорное – 2 года;
- Дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска – 6 месяцев;
- Восстановление зелёных зон – 1 год;
- Стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет.