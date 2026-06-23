В Пскове выполнят ремонт улицы Паровозной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, ремонтироваться будет участок от улицы Железнодорожной до переулка Машиниста. Начальная цена контракта - 15 млн 821 тысяча 10 рублей.

Протяженность участка – 392 метра. Заданием предусмотрены устройство покрытия на площади 3 449 квадратных метров, разборка 101 метра бортовых камней на бетонном основании, срезка и планировка зеленой зоны – на площади 392 квадратных метра, регулирование высотного положения 11 крышек колодцев с подъемом на высоту, нанесение дорожной разметки.

Окончание работ запланировано на 25 декабря.

Гарантия на выполненные работы: