 
АвтоМир

В Пскове выполнят ремонт улицы Паровозной

0

В Пскове выполнят ремонт улицы Паровозной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, ремонтироваться будет участок от улицы Железнодорожной до переулка Машиниста. Начальная цена контракта - 15 млн 821 тысяча 10 рублей. 

Протяженность участка – 392 метра. Заданием предусмотрены устройство покрытия на площади 3 449 квадратных метров, разборка 101 метра бортовых камней на бетонном основании, срезка и планировка зеленой зоны – на площади 392 квадратных метра, регулирование высотного положения 11 крышек колодцев с подъемом на высоту, нанесение дорожной разметки.

Окончание работ запланировано на 25 декабря. 

Гарантия на выполненные работы:

  • Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – 8 лет;
  • Основание дорожной одежды проезжей части – 6 лет;
  • Бортовой камень (бетонный) – 2 года;
  • Комплекты колодцев, камеры, ковера – 5 лет;
  • Плита перекрытия – 2 года;
  • Кольцо опорное – 2 года;
  • Дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска – 6 месяцев;
  • Восстановление зелёных зон – 1 год;
  • Стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026