Псковский рецидивист отправится в колонию из-за вождения в нетрезвом виде

Псковский районный суд признал мужчину 1961 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 24 апреля подсудимый, будучи судимым за аналогичное преступление, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС в деревне Тямша Псковского муниципального округа.

Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.