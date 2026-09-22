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Великолучанин, насмерть сбивший школьника на тротуаре, отправится в колонию-поселение

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Водитель, сбивший школьника на тротуаре в Великих Луках, приговорён к 3 годам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фотографии: Великолукский городской суд 

В Великолукском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Трагедия произошла утром 6 марта 2026 года. Управляя автомобилем марки Mitsubishi L200, подсудимый не учел погодные условия, наличие наледи на проезжей части. Превысив безопасную скорость движения, он не справился с управлением: машину занесло, она вылетела на тротуар, где в этот момент ребенок шел в школу. От полученных травм двенадцатилетний мальчик скончался в карете скорой помощи.

В ходе судебного разбирательства водитель Mitsubishi полностью признал свою вину, принес извинения семье погибшего и частично компенсировал причиненный моральный вред. Эти обстоятельства наряду с другими были приняты судом во внимание при определении наказания.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок 2 года.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в полном объеме.

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