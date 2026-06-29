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Пассажирка пострадала при столкновении двух автомашин на улице Вокзальной в Пскове

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Пассажирка пострадала при столкновении двух автомашин на улице Вокзальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июня в 11.05 у дома 1-в по улице Вокзальной.

По предварительной информации, женщина 1978 года рождения за рулем «Опеля Мокка» не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомашиной «Рено Логан» под управлением мужчины 1980 года рождения.

Телесные повреждения получила пассажирка «Рено», девушка 2010 года рождения. После осмотра медиками отпущена. Водители трезвые.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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