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Два человека погибли в ДТП в Псковской области на прошлой неделе

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1 037 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области с 22 по 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Выявлены 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны трое. 

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли. 

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