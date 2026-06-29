Два человека погибли в ДТП в Псковской области на прошлой неделе

1 037 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области с 22 по 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлены 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны трое.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.