 
АвтоМир

Цены на запчасти для отдельных иномарок выросли до 20%

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С начала 2026 года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15–20%, сообщили опрошенные «Известиями» участники рынка. Быстрее всего прибавили детали для Peugeot (+19,8%), Porsche (+14,7%) и Subaru (+12,2%).

Основные причины роста — ослабление рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка: средний возраст машин в России превысил 15 лет, что разгоняет спрос на ремонт. Быстрее всего прибавляют в цене кузовные элементы, оптика и электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание на 5–10% до конца года.

Рост цен на запчасти напрямую влияет на ОСАГО: доля деталей в структуре выплат достигает 80%. Уже по итогам I квартала 2026 года сегмент оказался убыточным в 60 субъектах РФ, а коэффициент убыточности страховки достиг 98%.

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