Столкновение со столбом на улице Юбилейной в Пскове попало на видео

Водитель «Фольксваген Гольф» врезалась в опору освещения и дорожное ограждение на улице Юбилейной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня в 05.17 напротив дома №51-а по Рижскому проспекту.

Девушка 2007 года рождения за рулем «Фольксваген Гольф» совершила наезд на бордюрный камень, а затем на световую опору с металлическими забором.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Происшествие попало на видео камеры Pskovline. Водитель «Фольксвагена» выполняла поворот с Рижского проспекта налево на Юбилейную.