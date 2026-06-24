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Движение автомобилей на площади Ленина в Пскове ограничат для обновления асфальта

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Восстановление изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина произведут в Пскове 28 июня, сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

«Важная информация! В воскресенье, 28 июня, вечером приступим к восстановлению изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина. Работы продлятся до пятницы, 3 июля, и будут проводиться в вечернее и ночное время (с 21:00 до 6:00)», - сообщил глава города.

В это время движение по площади Ленина и прилегающим улицам будет ограничено. Движение общественного транспорта останется без изменений. 

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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