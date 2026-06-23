 
АвтоМир

Проблема с бензином — в фокусе внимания псковичей

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Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей шокированы возможностью начала дефицита топлива на автозаправках. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 306 человек.

Большинство респондентов (71.6%) шокированы и возмущены возможным дефицитом топлива, аргументируя: «мы же — великая нефтегазовая держава!»

Еще 7.5% опрошенных не драматизируют. Они отмечают, что заправят машину на 20 литров, по необходимости зальют еще столько же: «Мне полный бак без надобности».

7% проголосовавших больше беспокоятся за логистику: как будут доставлять товары и продукты, что будет с автобусами, такси и другими отраслями, зависящими от поставок топлива.

Еще 5.3% респондентов верят, что правительство страны найдет решение, и проблема вскоре разрешится.

4.6% опрошенным сейчас тревожно из-за того, что им впервые в жизни не дали заправиться до полного бака: «Надеюсь, не дойдем до бензина по талонам».

4% проголосовавших смотрят на ситуацию более позитивно и стараются везде искать положительную сторону: «Куплю велосипед, буду больше ходить пешком». 

Таким образом, большинство негодует от сложившейся ситуации с нехваткой топлива, значительно меньше людей не видит ничего критичного или верит в то, что государство оперативно урегулирует проблему. И почти одинаковое количество поучаствовавших в опросе либо сильно тревожатся, либо находят для себя положительные стороны проблемы и новые возможности.

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