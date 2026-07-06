Большая парковка Псковской областной больницы закроется сегодня в связи с ремонтными работами

Большая парковка Псковской областной клинической больницы временно закроется с сегодняшнего дня, 6 июля, в связи с плановым началом ремонтных работ, сообщили представители больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с плановым началом ремонтных работ с 19:00 сегодняшнего дня, 6 июля, большая парковка на территории больницы (улица Малясова, дом 2 будет полностью закрыта.
Доступ на территорию будет возобновлён после полного завершения ремонтных работ.
«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» — резюмируют в больнице.