Большая парковка Псковской областной больницы закроется сегодня в связи с ремонтными работами

Большая парковка Псковской областной клинической больницы временно закроется с сегодняшнего дня, 6 июля, в связи с плановым началом ремонтных работ, сообщили представители больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с плановым началом ремонтных работ с 19:00 сегодняшнего дня, 6 июля, большая парковка на территории больницы (улица Малясова, дом 2 будет полностью закрыта.

«Просим вас заблаговременно освободить парковочные места и переместить личный транспорт за пределы закрываемой зоны», — комментируют в больнице.

Доступ на территорию будет возобновлён после полного завершения ремонтных работ.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» — резюмируют в больнице.