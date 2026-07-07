В Пскове проведут ремонт улицы Северной на участке от улицы Белинского до улицы Ипподромной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, в контракт также входит устройство тротуара по проспекту Энтузиастов (участок от улицы Белинского до улицы Северной).
Начальная цена — 6 миллионов 958 тысяч 113,78 рублей. Окончание работ: 25 декабря 2026 г.
Гарантия составит:
Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – восемь лет;
Нижний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – пять лет;
Асфальтобетонное покрытие тротуара – четыре года;
Основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – шесть лет;
Тротуарная плитка – четыре года;
Бортовой камень (бетонный) – два года;
Комплекты колодцев, камеры, ковера – пять лет;
Плита перекрытия – два года;
Кольцо опорное – два года;
Дорожная разметка: термопластик – один год, краска – шесть месяцев;
Восстановление зелёных зон – один год;
Обочина – шесть лет;
Стойки металлические, дорожные знаки – пять лет