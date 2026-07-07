В Пскове проведут ремонт улицы Северной на участке от улицы Белинского до улицы Ипподромной. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, в контракт также входит устройство тротуара по проспекту Энтузиастов (участок от улицы Белинского до улицы Северной).

Начальная цена — 6 миллионов 958 тысяч 113,78 рублей. Окончание работ: 25 декабря 2026 г.

Гарантия составит:

Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – восемь лет;

Нижний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – пять лет;

Асфальтобетонное покрытие тротуара – четыре года;

Основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – шесть лет;

Тротуарная плитка – четыре года;

Бортовой камень (бетонный) – два года;

Комплекты колодцев, камеры, ковера – пять лет;

Плита перекрытия – два года;

Кольцо опорное – два года;

Дорожная разметка: термопластик – один год, краска – шесть месяцев;

Восстановление зелёных зон – один год;

Обочина – шесть лет;

Стойки металлические, дорожные знаки – пять лет