Территорию двора дома №31 на улице Западной в Пскове приводят в порядок

Во дворе дома №31 по улице Западной в Пскове ведутся работы по благоустройству. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» территорию двора приводят в порядок.

Подрядная организация сейчас формирует контур благоустройства, а также готовит основание под дорожки. В рамках работ здесь обновят проезжую часть, обустроят тротуар и парковку, восстановят зеленые зоны, поставят скамейки и урны.

«Совсем скоро двор станет заметно удобнее и приятнее для прогулок и отдыха. В этом году мы уже успели благоустроить двор дома №8 на улице Алтаева – и продолжаем двигаться дальше, шаг за шагом обновляя городские дворы», – подчеркнул Борис Елкин.