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Из-за долгов и любви к быстрой езде псковичке пришлось заплатить 1,3 млн рублей

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Задолженность в размере 1 миллиона 310 тысяч рублей по 107 исполнительным производствам различной категории пришлось оплатить 34-летней жительнице Пскова, чтобы снять ограничения со своего автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

На исполнении в УФССП России по Псковской области находилось 107 исполнительных производств в отношении девушки. Среди них оказалось 55 производств о взыскании штрафов ГИБДД. Автоледи обожала лихачить на дорогах города, и за время такой «активной» езды на ее имя пришло 55 «писем счастья». Вместо того, чтобы вовремя оплачивать квитанции, псковичка их просто игнорировала, полагая, что штрафы можно откладывать в долгий ящик. К этому добавились и другие неоплаченные долги различной категории.

О возбуждении исполнительных производств должница знала, соответствующие постановления направлялись ей посредством портала Госуслуг. Тем не менее мер к оплате задолженностей не предпринимала. Ситуация кардинально изменилась, когда автовладелица решила продать свой автомобиль. Выяснилось, что из-за огромной задолженности судебный пристав уже наложил запрет на регистрационные действия с транспортным средством. Продать машину с такими ограничениями было невозможно, так как новый покупатель просто не смог бы переоформить ее на себя. Кроме того, приставы обратили взыскание на денежные средства на ее банковских счетах и временно ограничили право выезда за пределы РФ.

Поняв, что без погашения долгов сделку по продаже авто не осуществить, псковичка была вынуждена взяться за кошелек. Визит к судебному приставу-исполнителю и осознание того, что городское лихачество и финансовая безответственность влетели в копеечку, заставили ее оперативно найти средства.

В результате 34-летняя псковичка оплатила в полном объеме все задолженности по 107 исполнительным производствам на общую сумму 1 миллион 310 тысяч рублей. Только после этого запреты на регистрационные действия были сняты, а производства окончены фактическим исполнением.

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