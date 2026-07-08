Это не топливный кризис, а искусственно создаваемый ажиотаж — Игорь Романов

Все бензоколонки в Псковской области полностью заправлены, просто в очередях создается дополнительный ажиотаж, рассказал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день я не думаю, что это кризис. Причина, как мне ребята говорят, которые ведут блоги, в том, что очень много людей, которые заправились, отъездили пять литров и опять стоят в очереди. И таксисты стоят в очереди постоянно, они заправляются не по много. <...> Из-за этого получается, что люди выстраиваются (в очередь - ред.). Это искусственно создаваемый ажиотаж. Я считаю именно так. Я на днях заправил себе большое количество дизеля без проблем. В канистры набрал, как полагается, пять литров. Спасибо, что дали. Хотелось бы, чтобы канистры давали побольше, потому что у кого-то есть маломерные суда, у кого-то трава уже выше головы, которую надо косить, надо заправлять косы и тому подобное. Я считаю, что просто надо на сегодня дать людям возможность спокойно заправляться», — прокомментировал Игорь Романов.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» отметил, что все бензоколонки полностью заправлены, поэтому в ограничениях нет необходимости. Данные меры только создают дополнительный ажиотаж. «У нас так во все кризисные моменты, которые наступали. Кто-то закупал гречку, кто-то сразу бежал покупать телевизор», — добавил он.

Игорь Романов рассказал, что введенные на сегодняшний день ограничения на заправочных станциях направлены на то, чтобы из других регионов водители не приезжали и не скупали топливо, «чтобы нашим жителям хватало бензина». «Мы же не рассчитываем еще и на Ленинградскую область, на Новгородскую, еще откуда-то приедут к нам. А если дать спокойно заправляться, поверьте, день-два, и все очереди исчезнут. Потому что все будут понимать, что у нас нет ничего такого. Все есть. Ничего страшного в этом нет», — резюмировал секретарь регионального отделения партии «Новые люди».

Члены партии ведут блоги, группы в социальных сетях, каналы на платформе TikTok по информированию населения о том, где есть возможность заправиться, насколько большие очереди.

«TikTok хорошо стреляет. Я имею в виду общественное пространство. Вы все время говорите, что нас не видно и не слышно. Это смотря как посмотреть. К нам приходят люди на мероприятия, очень большое количество всевозможных людей, с разными настроениями, с разными проблемами, которые мы решаем, им помогаем», — резюмировал Игорь Романов, говоря о работе партийцев в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области изучают практику других регионов в вопросе решения топливного кризиса.