 
АвтоМир

На участке трассы Р‑23 в Ленобласти ограничат пропускную способность с 13 июля

0

На участке федеральной трассы Р‑23 Санкт‑Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь (с 55‑го по 60‑й километр) из‑за ремонтных работ ограничат пропускную способность с 13 июля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрор «Северо‑Запад».

Схема движения предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо‑Запад»

С 13 по 27 июля в Гатчинском районе Ленобласти будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час.

Работы будут производиться ежедневно с 08:00 до 20:00.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026