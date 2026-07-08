На участке трассы Р‑23 в Ленобласти ограничат пропускную способность с 13 июля

На участке федеральной трассы Р‑23 Санкт‑Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь (с 55‑го по 60‑й километр) из‑за ремонтных работ ограничат пропускную способность с 13 июля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрор «Северо‑Запад».

Схема движения предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо‑Запад»

С 13 по 27 июля в Гатчинском районе Ленобласти будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час.

Работы будут производиться ежедневно с 08:00 до 20:00.