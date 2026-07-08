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Список автомобилей для такси дополнят четыре марки

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Минпромторг России объявил о готовящемся расширении перечня автомобилей, которые подходят под требования законодательства о такси: в список войдут автомобили брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. Также ведомство уточнило третье условие, связанное с наличием у производителя СПИКа и количества баллов локализации моделей.

Для включения в перечень автопроизводитель должен соответствовать следующим условиям:

  • наличие специального инвестиционного контракта, заключённого после 1 марта 2025 года;
  • минимум 1500 баллов локализации модели без учёта баллов за НИОКР;
  • инвестиции в развитие производства за последние два года не менее 10 миллиардов рублей.

Министерство не уточнило, какие именно модели упомянутых марок попадут в перечень. Однако в ведомстве подчеркнули, что количество баллов локализации может меняться в зависимости от модификации и комплектации автомобиля. Поэтому при внесении машин в реестр легкового такси необходимо проверять соответствие модификации обязательным требованиям через платформу ГИСП, пишет auto.ru.

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