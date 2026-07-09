Объём топлива, поставляемого в Псковскую область, будет увеличен

Объём топлива, поставляемого на заправки Псковской области, будет увеличен. Итогами командировки в Москву поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Михаил Ведерников / Мах

Михаил Ведерников отметил, что во время командировки в Москву, ему удалось договориться об определённом увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции Псковской области.

На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней, но это решение должно снять часть напряжения на псковских АЗС.

«Благодарю всех за выдержку, понимание и терпение», — отметил губернатор.

Ранее Михаил Ведерников объявил о вводе системы разделения машин по чётным и нечётным дням на заправках в Псковской области.