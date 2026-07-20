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Михаил Ведерников: АИ-95 перераспределят в пользу проблемных муниципалитетов

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в Мах сообщил актуальную информацию о положении дел с топливом в муниципалитетах региона.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

В Пустошке, Усвятах, Стругах Красных, Пыталово АЗС работают в стандартном режиме, очередей нет. Однако в наличии – только бензин АИ-92 и дизтопливо. С бензином АИ-95 по-прежнему проблемы.

«И если в Пскове ситуация понемногу выправляется, то в большинстве муниципалитетов пока все сложно. Самая напряженная обстановка – в районах, где есть заправки только «Сургутнефтегаз», и в Великих Луках, где объема поставляемого топлива очевидно недостаточно», – подчеркнул Михаил Ведерников.
 

Губернатор сообщил, что удалось договориться с руководством «Сургутнефтегаза» о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь – в Великие Луки и южные районы.

 
«О проблеме знаем, решаем, ведем переговоры с компаниями. Из новостей: "Лукойл" увеличил отпуск бензина с 30 до 40 литров в одни руки.За ситуацией продолжаем следить», – резюмировал глава региона. 
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