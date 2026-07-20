Михаил Ведерников: АИ-95 перераспределят в пользу проблемных муниципалитетов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в Мах сообщил актуальную информацию о положении дел с топливом в муниципалитетах региона.
Фото: Михаил Ведерников / Мах
В Пустошке, Усвятах, Стругах Красных, Пыталово АЗС работают в стандартном режиме, очередей нет. Однако в наличии – только бензин АИ-92 и дизтопливо. С бензином АИ-95 по-прежнему проблемы.
Губернатор сообщил, что удалось договориться с руководством «Сургутнефтегаза» о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь – в Великие Луки и южные районы.