Михаил Ведерников: АИ-95 перераспределят в пользу проблемных муниципалитетов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в Мах сообщил актуальную информацию о положении дел с топливом в муниципалитетах региона.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

В Пустошке, Усвятах, Стругах Красных, Пыталово АЗС работают в стандартном режиме, очередей нет. Однако в наличии – только бензин АИ-92 и дизтопливо. С бензином АИ-95 по-прежнему проблемы.

«И если в Пскове ситуация понемногу выправляется, то в большинстве муниципалитетов пока все сложно. Самая напряженная обстановка – в районах, где есть заправки только «Сургутнефтегаз», и в Великих Луках, где объема поставляемого топлива очевидно недостаточно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что удалось договориться с руководством «Сургутнефтегаза» о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь – в Великие Луки и южные районы.