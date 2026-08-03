В центре Пскова водитель «Пассата» при перестроении столкнулся с мотоциклом. ФОТО, ВИДЕО

В центре Пскова водитель автомашины при перестроении столкнулся с мотоциклом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа в 11.50 напротив дома №36 по Октябрьскому проспекту.

По предварительной информации, мужчина 1978 года рождения на автомашине «Фольксваген Пассат» при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением молодого человека 2007 года рождения.

Мотоциклист осмотрен медиками на месте, не госпитализирован. Водители трезвые.

Момент ДТП попал на видео камеры Pskovline. Мотоцикл после столкновения отлетел в сторону кинотеатра «Победа».