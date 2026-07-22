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Один из пассажиров «Мерседеса» находится в реанимации после наезда на грузовик в Пскове

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Четыре человека пострадали при столкновении трех автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля в 15.50 у дома №14 по улице Николая Васильева.

По предварительной информации, мужчина 1998 года рождения, управляя автомашиной «Мерседес Бенц S550», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины ГАЗ 377030 под управлением мужчины 1972 года рождения и совершил с ней столкновение. Грузовик по инерции наехал на автомашину «Форд Фокус» под управлением мужчины 1982 года рождения.

После столкновения «Мерседес» наехал на металлический забор, а ГАЗ - на металлическое ограждение.

Пострадали четыре человека. Пассажир «Мерседеса» 1988 года рождения находится в реанимации областной больницы. Пассажирка «Мерседеса» 1992 года рождения с травмами также доставлена в областную больницу.

Травмы получил и водитель «Мерседеса». Водитель ГАЗ также пострадал, после осмотра отпущен.

Управлявший «Мерседесом» мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.

Водитель грузовика трезвый.

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