«Дневной дозор»: Промежуточные итоги и последствия «бензинового кризиса»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Промежуточные итоги и последствия "бензинового кризиса" — помогли ли меры, принимаемые в регионе, исправить ситуацию? Как это скажется на рейтингах власти?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Прошел уже месяц с начала «топливного кризиса» в российских городах, и Псковская область, к сожалению, не стала исключением. По информации властей, поставки топлива наращиваются, на заправках теперь отпускают не 20, а 30 литров бензина. На вооружение в Псковской области взяли и опыт других регионов, было введено распределение автотранспорта по потокам по четным и не четным дням на заправках. На псковских АЗС теперь дежурят дружинники и волонтеры. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит население в курсе событий, регулярно выкладывая видеообращения с полным описанием топливной ситуации в регионе. По его оценке, она все еще напряженная, но есть и позитивная динамика.

«Многие водители сами просили ввести систему "чет-нечет". На данный она свое отработала и теперь уже приносит больше дискомфорта, чем пользы. Куда больший эффект дают системные и принципиальные меры против перекупщиков и точечные перераспределения лимитов. На данный момент в Пскове и Псковском муниципальном округе ситуация с обеспечением топливом практически выровнялась. Главные сложности остаются на юге области. Их основная причина – недостаточные объемы АИ-95 у "Сургутнефтегаза", который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива. На нам удалось договориться с руководством заправок о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь — в Великие Луки и южные районы. Также поступают жалобы, что на некоторых заправках в Пскове работает всего одна колонка. Мы поговорили с руководством топливных компаний. Действительно, такая ситуация имеет место. Из-за большой нагрузки на некоторых АЗС за неделю выходят из строя от 15 до 20 пистолетов. Их, соответственно, ремонтируют и меняют. Поэтому и приходится закрывать колонки. Специальных каких-то технических ограничений по этому поводу нет. Из позитивного: договорились еще с одной крупной компанией об увеличении поставок бензина в Псковскую область. <...> Большую проблему сегодня представляют те, кто колесит по заправкам и по нескольку раз в день заправляется в машины и канистры. Уже разработан комплекс мер, работа будет вестись принципиально, это и штрафы, и конфискация, и лишение возможности вообще заправляться на заправках в регионе».

Систему «чет-нечет» при отпуске топлива на АЗС отменили в Псковской области с сегодняшнего дня, 21 июля.

Дефицит бензина на псковских заправках не лучшим образом сказался не только на нашей с вами повседневной жизни и комфорте, но и на работе ряда компаний и предпринимателей. В этой программе мы решили подвести промежуточные итоги и последствия «бензинового кризиса» — помогают ли меры, принимаемые властями региона, исправить ситуацию? Эти вопросы мы зададим представителям разных социальных групп в программе «Дневной дозор».

Коммерческий директор компании «Красное знамя» Дмитрий Пименов убежден, что благодаря вмешательству региональных властей в ситуацию с дефицитом топлива его агропромышленное предприятие смогло обеспечивать свою беспрерывную деятельность. Он рассказал о том, как агрокомпания справляется с работой в условиях «топливного кризиса».

«Мы до "топливного кризиса" брали топливо через трейдеров практически по биржевым ценам, со счетом доставки. Теперь мы, после того, как топливо очень подорожало на бирже, его было невозможно откупить, по сути, столкнулись с определенным дефицитом. Сейчас, после вмешательства власти, где-то с начала июля, мы согласовали тот объем потребностей, который нам нужен в хозяйствах, и он выполняется на 100%. Сейчас мы полностью обеспечиваем свои хозяйства топливом, и по хорошей цене. Цена, естественно, повысилась, но она гораздо дешевле текущей биржевой цены. Дискомфорт был в переходный момент. Сейчас, в принципе, цепь поставок налажена, и сейчас топливо поступает в нормальном режиме. Единственное, что горизонт планирования, по сути, - неделя. Раньше он был 2-3 недели, а сейчас это неделя. У нас работы все ведутся, они не приостанавливаются, то есть это никак не сказывается. У нас есть определенный запас, буфер по топливу, и по дизельному, и по бензинам, поэтому, конечно, на сегодняшний день полностью обеспечены».

Директор автошколы «Гарант успеха» Василий Дмитриев сообщил о том, что «топливный кризис» на деятельности его автошколы практически не сказался. Но изменения в лучшую сторону для обычных автолюбителей после ввода распределения потоков на заправках однозначно видит. По его оценке, очереди на псковских АЗС заметно сократились.

«Улучшения есть, однозначно. Ввели "четников" и "нечетников". Сегодня на "Сургутнефтегазе" на улице Труда было четыре машины передо мной. Это вообще ничто. Когда все началось, конечно, очереди были большие, и приходилось постоять, чтобы заправить машины. Сейчас, вроде бы, все нормализовывается потихоньку. В общем, на нашей деятельности не отразилось. Мы занятия не отменяли. Да, постояли немножко в очередях, но машины все заправлены».

Без сомнения, дискомфорт от дефицита топлива на заправках ощущают все, не стал исключением и ресторанный бизнес в нашем городе. Однако, по словам управляющей ресторана итальянской кухни «Мама Рома» Виктории Балацкой, их служба доставки работает без каких-либо задержек.

Фото из соцсетей Виктории Балацкой

«Действительно, сейчас очень непростая ситуация с бензином, но мы с нашей командой ресторана держим оборону. Доставка из нашего ресторана "Мама Рома" работает в прежнем режиме, так что наши гости могут спокойно заказывать любимые блюда. Мы все стараемся привозить вовремя. Также стараемся сделать так, чтобы внешние обстоятельства не портили аппетит нашим гостям. Поэтому, дорогие гости, не думайте о том, что нет бензина в городе, что доставка будет задерживаться. Нет, наши пчелки-курьеры заправляются заранее, стараются как-то эту проблему решать заблаговременно, и поэтому ваши любимые блюда будут у вас вовремя».

По словам руководителя судоходной компании Псковского района Владимира Балясова, дискомфорта от нехватки топлива речники не ощущают, а за все время «кризиса» приостанавливать или же как-то корректировать работу судов из-за нехватки горючего не приходилось ни разу.

Фото: Владимир Балясов / «ВКонтакте»

«В самом начале, так как ограничение сейчас на одну единицу техники 200 литров, нам надо было где-то тонну в неделю. То есть мы заправлялись один раз в неделю, а сейчас приходится заправляться два раза, но это несложно, мы быстро перестроились, практически сразу же. Были вопросы по поводу заправки первый раз, когда начался "кризис", но в ручном режиме, благодаря главе округа, стало нормально, хорошо сейчас. Все отработано. Катера ни разу из-за топлива не простаивали, то есть мы работали постоянно. В принципе вчера заправлялись. До этого в воскресенье в прошлое заправлялись. Все нормально уже, на заправках все хорошо».

А вот активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков особой разницы от ввода разделения потоков автотранспорта по четным и не четным дням не почувствовал. Возмущен общественник и тем, что абсолютно все категории граждан должны стоять на заправках в единой очереди.

«Изменение "чет-нечет" пока, на мой взгляд, сильно результатов не дает. Мы можем видеть огромнейшее скопление машин на заправках. Может, сход стал меньше на 100 метров. Но по факту мы видим, что есть ажиотаж. Ажиотаж, опять же, рожден за счет понимания, что меньше возможное предложение по отпуску нефтепродуктов. В данном случае это бензин как АИ-92, так и АИ-95. Станции не выпускают нужное количество. Если говорить про запас, у людей должен запас все-таки начать заканчиваться. Другое дело, что пока непонятно, что делать льготным гражданам, которые у нас по законам должны обслуживаться вне очереди, и как здесь они должны обслуживаться? Здесь региональное правительство полностью проигнорировало требования федеральных законов и указов президента, и от льготных категорий иногда поступают с жалобы, что непонятно, как обойти всю эту очередь, и почему заправки не оставляют резервные колонки для обслуживания таких граждан? И почему они тоже должны исполнять региональный закон о четных, нечетных номерах, если они являются льготными по указу? Герои, ветераны, инвалиды, первая, вторая группа детей-инвалидов. Почему они должны тоже исполнять этот региональный указ, хотя у нас по законам федеральные акты намного выше региональных?»

В этой программе наши собеседники рассказывали, как меры, предпринятые региональными властями, помогают справиться с «топливным кризисом». Одни комментаторы существенных изменений, особенно с очередями на заправках, не заметили. Но подавляющее большинство наших спикеров отмечает, что результат виден, и он, несомненно, положительный. Объем продаж бензина в регионе вырос, и поставки постепенно увеличиваются. Теперь же и контроль за нарушителями, которые ездят заправляться повторно, усилится, начинаются рейды по выявлению незаконной торговлей топливом. Как скоро ситуация с бензином вернется в прежнее русло, — покажет время.

Александра Братчикова