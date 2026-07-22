В Пскове 23 июля частично перекроют Вокзальную и Кузнецкую улицы

Завтра, 23 июля, в Пскове с 8:00 и до завершения работ будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Вокзальной — от улицы 23 Июля до улицы Советской. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Схема: администрация города Пскова

Кроме того, завтра с 11:30 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Калинина в связи с проведением мероприятия, посвященного 82-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В качестве объезда можно использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

На период перекрытий движение автобусов будет организовано по временной схеме. Ее визуализация представлена на картинках.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в администрации.