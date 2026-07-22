 
АвтоМир

В Пскове 23 июля частично перекроют Вокзальную и Кузнецкую улицы

0

Завтра, 23 июля, в Пскове с 8:00 и до завершения работ будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Вокзальной — от улицы 23 Июля до улицы Советской. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Схема: администрация города Пскова

Кроме того, завтра с 11:30 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Калинина в связи с проведением мероприятия, посвященного 82-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В качестве объезда можно использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

На период перекрытий движение автобусов будет организовано по временной схеме. Ее визуализация представлена на картинках.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в администрации.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026