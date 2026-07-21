В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение

С июля 2026 года в России вступили в силу поправки, которые исключают возможность привлечения к ответственности дважды за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения. Что изменилось и как теперь работает новый порядок, рассказала директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Хотя принцип «нельзя наказывать дважды за одно» существовал и раньше, на практике возникали ситуации, когда водителя сначала штрафовали за нарушение ПДД, а затем, при выявлении более тяжких последствий, назначали дополнительное наказание.

По словам эксперта, проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти принцип, закрепленный в части 5 статьи 4.1 КоАП РФ. Типичный пример — ДТП с пешеходом. Водителя могли сначала оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а затем, когда выяснялось, что причинен вред здоровью пострадавшего, дополнительно лишить прав или назначить новый штраф по статье 12.24 КоАП. Конституционный суд еще в 2023 году признал такой подход неконституционным: если один состав правонарушения поглощается более тяжким, двух самостоятельных наказаний быть не должно.

«Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит несколько шире, чем само содержание закона, ведь запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип», — пояснила Яковлева.

С 7 июля 2026 года федеральный закон № 197-ФЗ закрепил специальный порядок именно для подобных дел в сфере дорожного движения. Материалы по одному событию теперь должен рассматривать один судья, а исполнение уже назначенного наказания приостанавливается. Если подтверждается более тяжкое нарушение, прежнее постановление отменяется и остается одно итоговое наказание. Если более тяжкая квалификация не подтверждается, первоначальное наказание сохраняется.

Важно, что речь не идет об освобождении от ответственности — это не отмена наказаний за несколько разных нарушений. Ключевой вопрос — действительно ли это один и тот же факт и охватывает ли более тяжкий состав менее тяжкий. За самостоятельные правонарушения наказания по-прежнему могут назначаться отдельно, пишет «Прайм».

По мнению юриста, практическое значение поправок в том, что теперь устраняется правовая неопределенность: человек должен получить одно соразмерное наказание за одно событие, а не нести ответственность дважды из-за того, что последствия нарушения выяснились позднее. Закон действует совсем недавно, поэтому устоявшаяся практика его применения еще не сформировалась, но Конституционный суд задал четкое направление.