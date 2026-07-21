Михаил Ведерников о дефиците топлива: По Псковской области положение продолжает выравниваться

Дизель, АИ-92, АИ-95 по крайней мере утром был в свободном доступе, очередей нет на одной из АЗС Островского муниципального округа, которую посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об это он сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

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Министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко подтвердила, что топливо поставляется регулярно. В Острове, в отличие от многих муниципалитетов, ситуация с бензином была и остаётся достаточно благополучной. Перебои были только с АИ-95.

«В целом по области положение продолжает выравниваться. Как мы и договорились с руководством "Сургутнефтегаз", бензин марки АИ-95 сегодня был направлен в южные муниципалитеты, и заправиться им смогли не только водители, чьи номера начинаются на нечётные числа, а все желающие в порядке очереди. В нынешней ситуации такой подход считаю наиболее справедливым», — комментирует Михаил Ведерников.

Систему «чет-нечет» на отпуск топлива отменили в Псковской области сегодня, 21 июля.

Напомним, на данный момент АИ-95 перераспределяют в пользу проблемных муниципалитетов Псковской области.