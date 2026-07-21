 
АвтоМир

Михаил Ведерников о дефиците топлива: По Псковской области положение продолжает выравниваться

0

Дизель, АИ-92, АИ-95 по крайней мере утром был в свободном доступе, очередей нет на одной из АЗС Островского муниципального округа, которую посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об это он сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

Министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко подтвердила, что топливо поставляется регулярно. В Острове, в отличие от многих муниципалитетов, ситуация с бензином была и остаётся достаточно благополучной. Перебои были только с АИ-95.  

«В целом по области положение продолжает выравниваться. Как мы и договорились с руководством "Сургутнефтегаз", бензин марки АИ-95 сегодня был направлен в южные муниципалитеты, и заправиться им смогли не только водители, чьи номера начинаются на нечётные числа, а все желающие в порядке очереди. В нынешней ситуации такой подход считаю наиболее справедливым», — комментирует Михаил Ведерников.

Систему «чет-нечет» на отпуск топлива отменили в Псковской области сегодня, 21 июля.

 

Напомним, на данный момент АИ-95 перераспределяют в пользу проблемных муниципалитетов Псковской области.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026