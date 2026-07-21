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«Гаражную амнистию» продлили до 1 сентября 2031 года

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«Гаражную амнистию» продлили до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон «Единой России» принят Госдумой, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Гаражная амнистия» позволяет людям в упрощенном порядке продавать, дарить, менять гаражи и передавать их по наследству. За последние два месяца 57 тысяч человек уже оформили свои права без бюрократии, лишних процедур и больших затрат, рассказали в отделении партии. 

«C одной стороны, это защита от мошенников, с другой — от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать, например, магазин. Всего за время действия амнистии граждане оформили более 700 тысяч гаражей и участков под ними», - объяснили в отделении «Единой России».

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