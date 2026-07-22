 
АвтоМир

Во дворе дома №23 на улице Вокзальной в Великих Луках внепланово меняют теплосети

0

Работы по благоустройству в рамках городской программы ремонта дворов продолжаются во дворе дома №23 на улице Вокзальной в Великих Луках. Сейчас на объекте уже установлены новые бордюры, а также проводят внеплановые работы по замене тепловых сетей, сообщила депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

«Этот двор был включен в план работ не случайно. Неоднократно жители обращались с просьбой привести в порядок проезд, и сегодня эти пожелания воплощаются в жизнь. Именно такие обращения помогают определять приоритеты при формировании программы ремонта», — комментирует Юлия Ярышкина.

Сейчас на объекте уже установлены новые бордюры. Укладка асфальта временно приостановлена, поскольку здесь проводятся внеплановые работы по замене тепловых сетей. «Это правильное решение — лучше сначала обновить подземные коммуникации, чем вскоре вскрывать новое дорожное покрытие», — отмечает депутат.

«Сегодня мы провели промежуточный контроль. Пока рано делать окончательные выводы о качестве работ, но уже видно, что подрядчик способен выполнять их на достойном уровне. По пути посмотрели двор дома №26, где ремонт уже завершен, — работы выполнены добротно», — делится впечатлениями от увиденного Юлия Ярышкина.

Как рассказала депутат Великолукской гордумы, после окончания всех работ она приедет на итоговую приемку. Для нее важно, чтобы каждый отремонтированный двор был не только красивым, но и качественным, комфортным и прослужил жителям долгие годы.

 


До конца октября в Великих Луках планируется привести в порядок почти два десятка дворовых территорий.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026