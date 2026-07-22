Во дворе дома №23 на улице Вокзальной в Великих Луках внепланово меняют теплосети

Работы по благоустройству в рамках городской программы ремонта дворов продолжаются во дворе дома №23 на улице Вокзальной в Великих Луках. Сейчас на объекте уже установлены новые бордюры, а также проводят внеплановые работы по замене тепловых сетей, сообщила депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»
Сейчас на объекте уже установлены новые бордюры. Укладка асфальта временно приостановлена, поскольку здесь проводятся внеплановые работы по замене тепловых сетей. «Это правильное решение — лучше сначала обновить подземные коммуникации, чем вскоре вскрывать новое дорожное покрытие», — отмечает депутат.
Как рассказала депутат Великолукской гордумы, после окончания всех работ она приедет на итоговую приемку. Для нее важно, чтобы каждый отремонтированный двор был не только красивым, но и качественным, комфортным и прослужил жителям долгие годы.
До конца октября в Великих Луках планируется привести в порядок почти два десятка дворовых территорий.
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